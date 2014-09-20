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بايرن ميونيخ ودورتموند يتصارعان لضم بلال ولد شيخ نجم تفينتى الهولندى الصاعد

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بايرن ميونيخ ودورتموند يتصارعان لضم بلال ولد شيخ نجم تفينتى الهولندى الصاعد بايرن ميونيخ ودورتموند يتصارعان لضم بلال ولد شيخ نجم تفينتى الهولندى الصاعد

بلال ولد شيخ

يراقب ناديا بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند عن كثب بلال ولد شيخ نجم نادى تفينتى الهولندى الصاعد .

ويعد اللاعب أحد ابرز المواهب الصاعدة فى الساحة الاوروبية فى فئته العمرية ، وخاض أولى مبارياته مع النادى الهولندى وهو فى السادسة عشرة من عمره فى الموسم الماضى.

ويراقب العملاقان الالمانيان اللاعب عن كثب لمعرفة مدى تطور مستواه كما شاهداه على الطبيعة عدة مرات فى الاشهر الاخيرة.

وأكد مصدر وثيق الصلة باللاعب لموقع جول الدولى ان ناديى بايرن ودورتموند يتابعان ولد شيخ منذ مايقرب من عامين ، وقال إن الناديين تابعا اداءه فى بطولة امم اوروبا تحت 17 عاما فى مالطه ، كما تابعاه فى المباراة الودية التى جمعت بين منتخبى المانيا وهولندا تحت 19 عاما فى كولونه فى وقت سابق من الشهر الحالى.

من جانبه ، يفضل ولد شيخ أن يرى مدى مشاركته فى الفريق الاول لتيفنتى خلال الاشهر القادمة قبل أن يتخذ اى قرار بشان مستقبله.

أ ش أ

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