أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«الأعلى للثقافة»: جابر عصفور يسحب بلاغه ضد طارق الشناوي بعد مقال «وزير الانتقام»

Google+ Print
«الأعلى للثقافة»: جابر عصفور يسحب بلاغه ضد طارق الشناوي بعد مقال «وزير الانتقام» «الأعلى للثقافة»: جابر عصفور يسحب بلاغه ضد طارق الشناوي بعد مقال «وزير الانتقام»

طارق الشناوى

أعلن أمين عام المجلس الأعلى للثقافة محمد عفيفى، أن الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، قد أحال البلاغ الذى قدمه ضد الكاتب الصحفى طارق الشناوى، وأكتفى بإحالة البلاغ لنقابة الصحفيين.

وأوضح “عفيفى”، ذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” قائلاً: “وزير الثقافة يسحب البلاغ ضد طارق الشناوي ويحيل الملف لنقابة الصحفيين. احتراما للصحافة”.

نوضح أن جابر عصفور، قد تقدم ببلاغ للنيابة ضد طارق الشناوى، بسبب مقال “وزير الانتقام” الذي كتبه “الشناوى”، وظن وزير الثقافة أنه يسبه فيه.

بينما أبدى “الشناوى” فى تصريحات صحفية اندهاشه مما جرى، خاصة وأن المقال انتقد الوزير لصفته وليس لشخصه، على عكس وزراء آخرين من بينهم فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، الذي كان البعض ينتقده لشخصه ولم يكن يحرك ضدهم أي دعاوى قضائية، كما عبر الشناوي عن غضبه من كون هذه الخطوة تأتي من وزير ثقافة يمارس الكتابة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا