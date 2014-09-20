«الأعلى للثقافة»: جابر عصفور يسحب بلاغه ضد طارق الشناوي بعد مقال «وزير الانتقام»

أعلن أمين عام المجلس الأعلى للثقافة محمد عفيفى، أن الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، قد أحال البلاغ الذى قدمه ضد الكاتب الصحفى طارق الشناوى، وأكتفى بإحالة البلاغ لنقابة الصحفيين.

وأوضح “عفيفى”، ذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” قائلاً: “وزير الثقافة يسحب البلاغ ضد طارق الشناوي ويحيل الملف لنقابة الصحفيين. احتراما للصحافة”.

نوضح أن جابر عصفور، قد تقدم ببلاغ للنيابة ضد طارق الشناوى، بسبب مقال “وزير الانتقام” الذي كتبه “الشناوى”، وظن وزير الثقافة أنه يسبه فيه.

بينما أبدى “الشناوى” فى تصريحات صحفية اندهاشه مما جرى، خاصة وأن المقال انتقد الوزير لصفته وليس لشخصه، على عكس وزراء آخرين من بينهم فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، الذي كان البعض ينتقده لشخصه ولم يكن يحرك ضدهم أي دعاوى قضائية، كما عبر الشناوي عن غضبه من كون هذه الخطوة تأتي من وزير ثقافة يمارس الكتابة.