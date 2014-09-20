خريجى الشريعة والقانون: تم استبعادنا من تعيينات النيابة بسبب المستوى الاجتماعى

قال عدد من خريجى الشريعة والقانون البالغ عددهم 138 شخص، إنه تم استبعادهم من تعينات النيابة العامة دفعة 2010-2011، بسبب المستوى الاجتماعى لهم أو عدم حصول الوالدين على مؤهل عالى.

وأضافوا خلال مؤتمر بنقابة الصحفيين السبت أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو قاموا للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، وهو ما لم يتم تطبيقه حتى الآن، خاصة فى قضيتهم ورفض تعينهم فى النيابة العامة، رغم استيفاءهم كافة الشروط المطلوبة .

وتابعوا “فوجئنا بصدور قرار رقم 649 لرئيس الجمهورية بتعيين دفعة خريجى الشريعة والقانون دفعة 2010 – 2011 بالنيابة العامة دون أن نكون من بينهم، وذلك بسبب اعتراض مجلس القضاء الأعلى على تعيننا لعدم حصول الوالدين على مؤهل عالى أو ضعف المستوى الأجتماعى، وذلك رغم توافر كافة المعايير، التى تؤهلنا لشغل وظيفة معاون فى النيابة العامة”، مؤكدين أنهم يتبعوا كافة الوسائل القانونية والسلمية للمطالبة بحقوقهم من خلال عرض القضية فى وسائل الإعلام أو تقديم مذكرات للجهات المعنية.

و من جانبه قال الأنبا يوحنا قلتا ، نائب بطريرك الكاثوليك بمصر ، خلال كلمته بالمؤتمر ، إن سر عظمة مصر هم الطبقة المتوسطة، وليس الأغنياء، مؤكداً أن الرئيس السيسى لن يقبل الظلم الواقع على هؤلاء الشباب، مطالباً بتوصيل القضية لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير العدل .

يذكر أنه تم منع مراسلى شبكة يقين الأخبارية وجريدة الشعب من حضور المؤتمر، كما تم رفع لافتة كبيرة خارج القاعة كُتب عليها “سيادة الرئيس .. منكم جرة قلم .. تزيل ما فى صدورنا من ألم”.

“المراسلة: مارينا ميلاد”