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بالفيديو.. مواطنون: الدورى بدون جمهور «ممل».. ومرتضى منصور «همجى»

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تقرير: بكر الشرقاوى وشمس الدين مرتضى

 

أرشيفية

أرشيفية

رفض عدد من المواطنين عودة الدورى الممتاز المصرى لكرة القدم بدون جماهير، حيث أكدوا على أن مباراة كأس السوبر بين فريقى الزمالك والأهلى كانت«مملة» بسبب منع الأمن الجماهير من حضور المباريات، كما أن حضور الجماهير يعطى دفعة معنوية للاعبين للأداء بشكل أفضل.

وأشار المواطنين إلى أن من أسباب هبوط مستوى الوطنى هو عدم وجود جماهير مما أدى إلى هبوط مستوى اللاعبين بالدورى الممتاز.

 

 

 

 

مرتضى منصور

مرتضى منصور

صراع مرتضى منصور وروابط 

وتباينت أراء المواطنين حول الصراع الدائر بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وروابط  «الأولتراس»، حيث رفض البعض أسلوب تشجيع روابط  «الأولتراس» وإفتعال أعمال الشغب، مطالبين بوضع حد لهذة الروابط لعودة الجماهير مرة أخرى للملاعب.

بينما يرى البعض أن روابط «الأولتراس» غيرت مفهوم التشجيع فى ، وأن لديهم عقلية وأسلوب رائع ومبتكر فى أساليب التشجيع، ووصف البعض تصرفات المستشار مرتضى منصور بـ «الهمجية»، ومحاولة إثناء روابط «الأولتراس» عن التشجيع، وتصفية الحسابات الخاصة مع هذة الروابط.

 

 

 

 

أرشيفية

مذبحة بورسعيد

الأهلى والمصرى البورسعيدى

وأكد عدد من المواطنين على ضرورة إغلاق قضية أحداث بورسعيد، وتصفية الأجواء بين الجماهير، والتهدئة بين الطرفين، خاصة أن الفريقان سيلعبان مباريات مواجهة بالدورى الممتاز هذا الموسم.

وطالب المواطنين الاجهزة الأمنية بتوفير ملعب محايد لمباراة الفريقين، والسيطرة على الاجواء المحيطة بالمباراة.

 

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