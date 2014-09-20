“الشباب والرياضة” تفتتح ملتقى توظيف العمالة الفنية لتوفير 10 آلاف فرصة

افتتحت وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز اليوم السبت فعاليات الملتقى الثالث لتوظيف العمالة الفنية الذى تنفذه بالتعاون مع احدى شركات القطاع الخاص لتوظيف الشباب الخريجين.

وشهد الملتقى إقبالا كثيفا من جانب الشباب على الوظائف المتاحة حيث بلغ عدد المشاركين فى الساعات الأولى ما يقرب من 1500 شاب وفتاة وفقاً لإحصائيات استمارات تسجيل رغبات الشباب للالتحاق بالوظائف.

ويشارك بالملتقى 35 شركة تعمل فى مختلف المجالات وتقدم 10 آلاف فرصة عمل حقيقية للشباب بمرتبات مجزية وتأمينات اجتماعية.

ونظمت الوزارة لقاءً حوارياً مع الشباب المقبلين على ملتقى التوظيف لتعريفهم بتفاصيل الوظائف المعلنة وشروطها العائد منها، وجدية فرص العمل التى تتيحها شركات القطاع الخاص للشباب.

وحضر اللقاء الدكتورة ليلي اسكندر وزير التطوير الحضارى والعشوائيات، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة منهم الدكتور محمود حسن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.

وقالت الدكتورة ليلي اسكندر فى تصريح لها عقب افتتاح الملتقى “يقع على عاتق الشباب دور كبير فى بناء وطنهم من خلال المشاركة فى المشروعات التى تنفذها الدولة ومنها مشروع “فصل المخلفات من المنبع” الذى ستنفذه وزارة التطوير الحضارى الفترة المقبلة”، داعية الشباب الإقبال على المشاركة فى المشروع من خلال الالتحاق بفرص العمل التى سيتم إعلانها.

يأتى ملتقى التوظيف ضمن سلسلة من الملتقيات التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة فى مختلف المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب من خلال الفرص المتاحة لدى شركات القطاع الخاص للمساهمة فى توفير فرص العمل الحقيقية للشباب للحد من ظاهرة البطالة.

> أ ش أ