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طيران الجيش العراقي يقتل 25 داعشيًا غربي الأنبار

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طيران الجيش العراقي يقتل 25 داعشيًا غربي الأنبار طيران الجيش العراقي يقتل 25 داعشيًا غربي الأنبار


> أفاد مصدر أمني مسؤول في عمليات الانبار اليوم اليوم ” السبت ” أن طيران الجيش قصف مواقع لعصابات داعش غربي المحافظة مما اسفر عن مقتل 25 ارهابيا .

وقال المصدر- حسبما ذكرت وكالة انباء الأعلام العراقي /واع/ إن” طيران الجيش قصف مواقع لعصابات داعش الارهابية في حصيبة والعبيدي وقضاء القائم غربي الانبار مما أسفر عن مقتل 25 ارهابيا ، وأضاف أن قصف الطيران الجوي مازال مستمرا .

يشار الى أن القوات الامنية وبمساندة طيران الجيش تقوم بعمليات عسكرية واسعة ضد عصابات داعش الارهابية لتحرير المناطق من الارهابيين.

أ ش أ

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