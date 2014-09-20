طيران الجيش العراقي يقتل 25 داعشيًا غربي الأنبار



> أفاد مصدر أمني مسؤول في عمليات الانبار اليوم اليوم ” السبت ” أن طيران الجيش قصف مواقع لعصابات داعش غربي المحافظة مما اسفر عن مقتل 25 ارهابيا .

وقال المصدر- حسبما ذكرت وكالة انباء الأعلام العراقي /واع/ إن” طيران الجيش قصف مواقع لعصابات داعش الارهابية في حصيبة والعبيدي وقضاء القائم غربي الانبار مما أسفر عن مقتل 25 ارهابيا ، وأضاف أن قصف الطيران الجوي مازال مستمرا .

يشار الى أن القوات الامنية وبمساندة طيران الجيش تقوم بعمليات عسكرية واسعة ضد عصابات داعش الارهابية لتحرير المناطق من الارهابيين.

أ ش أ