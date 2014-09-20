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“التعاون الدولي”: قمة مصر الاقتصادية فبراير المقبل تهدف للتعاون مع دول العالم

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“التعاون الدولي”: قمة مصر الاقتصادية فبراير المقبل تهدف للتعاون مع دول العالم “التعاون الدولي”: قمة مصر الاقتصادية فبراير المقبل تهدف للتعاون مع دول العالم


> صرحت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى بأنه سيعقد خلال شهر فبراير المقبل قمة الاقتصادية بهدف الشراكة مع دول العالم وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن المصرية ترفض أن تكون علاقة مصر بالدول الأخرى علاقة دولة تتلقى منحا فقط، ولكن ﻻبد أن يكون بين مصر وهذه الدول علاقة شراكة فى صورة استثمارات، وذلك لخلق فرص عمل وعدالة اجتماعية.

وأوضحت الأهواني – خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم /السبت/ – أن المؤتمر سيكون حلقة أولى فى سلسلة مؤتمرات تهدف إلى وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، منوهة بأن هذا المؤتمر سيدعى إليه رؤساء وملوك دول ومستثمرون دوليون ومؤسسات تمويل دولية.

وأضافت أنه سيتم خلال المؤتمر عرض مشروعات قومية عميقة مثل تنمية إقليم قناة السويس ومراكز خدمات، وكذلك عرض الاستثمار فى إقليم المثلث الذهبى، الذى يهدف إلى الربط بين النيل بالبحر الأحمر، مشددة على أن المنطقة بين سفاجا وقنا منطقة ثمينة جدا.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال المؤتمر أيضا طرح استصلاح 4 ملايين فدان، وكذلك عرض فرص استثمارية فى مجال الطاقة بأنواعها، بالإضافة إلى عرض بعض المشروعات للقطاع الخاص.

أ.ِش.أ

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