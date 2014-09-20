​​بالصور..محافظ المنيا يتفقد مدرسة ثانوية ويشدد على منع الحديث بالسياسة

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إطلاق مسابقة للطلاب حول إحدى الدول الإفريقية وكيفية تعميق التعاون المصري معها لخدمة التنمية بالبلدين مؤكدًا أنه سيتم منح جوائز بقيمة (3000) جنيه للمراكز الثلاث بواقع ألف جنيه لكل مركز .

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمدرسة المنيا الثانوية بنات للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتفقد المحافظ عدد من الفصول ودار حوار بينه وبين الطالبات أكد فيه على ضرورة الجدية والالتزام من أول يوم دراسي وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح والتميز.

كما تفقد المحافظ أثناء جولته بالمدرسة عدد من حصص الأنشطة مثل النشاط الزراعي والحاسب الآلي والموسيقي وكذلك مسرح المدرسة مؤكدًا على ضرورة الإهتمام بالأنشطة المدرسية لأنها تعد عامل جذب للطلاب، كما عقد المحافظ اجتماع مع المعلمين أكد فيه علي عدم السماح داخل المدرسة بالحديث في السياسة أو الإنحياز لأي حزب أو فكر، مشددًا علي ضرورة توافر الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووجود زائرة صحية ومنسق اجتماعي بجميع الإدارات التعليمية ،فضلًا عن مراعاة عدم زيادة كثافة الفصول.

أشار المحافظ إلى أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة التعليمية والصحية للتلاميذ ، لافتًا إلي دور المدرسة الهام في تربية أجيال واعية تسعي للابتكار وتساير تكنولوجيا العصر متمسكة بقيمها وقوميتها ولغتها أيضًا.

كما قام المحافظ خلال جولته بالمدرسة بتسليم الكتب للطالبات و كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بإتمام توريد كل الكتب المدرسية فوراً والوصول لنسبة 100% من التوريد وإخطار الطلاب لاستلامها.

وحول المسابقة البحثية التي أطلقها المحافظ ، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم عن إمكانية المشاركة في المسابقة على المستوى الفردي أو الجماعي ويُقدم البحث من ثلاث نسخ مدعم بالرسومات والإحصائيات أو أعمال تسجيلية علمًا بأنه سيتم تشكيل لجنة تقييم الأعمال برئاسة وكيل المديرية وعضوية موجه عام الدراسات الاجتماعية وموجه عام المكتبات وستقدم الأعمال في موعد غايته 20/11/2014 لوكيل المديرية .