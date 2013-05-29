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عميد كلية التربية بالعريش يؤكد سلامة وجبات الطالبات

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عميد كلية التربية بالعريش يؤكد سلامة وجبات الطالبات عميد كلية التربية بالعريش يؤكد سلامة وجبات الطالبات

أكد الدكتور حبش النادى، عميد كلية التربية بالعريش، والمشرف على قطاع جامعة قناة السويس بالعريش أن تقارير الطب الوقائى والصحة والبيئة كلها جاءت لتؤكد سلامة الوجبة، التى تناولتها الطالبات فى المدينة الجامعية بالعريش وعددهن 400 طالبة.

من جانبه أكد الدكتور طارق خاطر، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن حالات الإصابة بنزلة معوية بسيطة لدى الطالبات اللاتى دخلن المستشفى وبعضهن شكت من صداع فى الرأس، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية لهن وخرجن من المستشفى.

وأضاف أنه كلف مدير الطب الوقائى بزيارة المدينة الجامعية لاستقصاء الموقف، مشيرا إلى أن دخول 11 طالبة من مدينة يوجد بها 400 طالبة أكلن من نفس الطعام لا يعنى وجود تسمم، وقد يرجع ذلك إلى تناول وجبة من خارج المدينة، وهى التى تسببت فى النزلة المعوية.

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