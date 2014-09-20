أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الرئيس التركي يلتقي الرهائن المحررين من الموصل الأحد

Google+ Print

يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، في العاصمة أنقرة، الرهائن الأتراك، الذين كانوا محتجزين لدى تنظيم «داعش» في العراق، ووصلوا تركيا صباحا بعد تحريرهم. وذكرت مصادر في رئاسة الجمهورية أن «أردوغان» سيلتقي الرهائن في قصر تشانكايا صباح الأحد.

وأعلن رئيس الوزراء التركي «أحمد داود أوغلو»، في ساعة مبكرة من صباح السبت، من العاصمة الأذربيجانية، «باكو»، إطلاق سراح الرهائن الأتراك، وعددهم (49) شخصا، مؤكدا عودتهم إلى تركيا فجرا.

وأشار «داوود أوغلو» إلى أنهم تابعوا طيلة الجمعة عملية إطلاق سراح الرهائن وتطوراتها، لافتا إلى أن الاستخبارات التركية لعبت دوراً كبيراً للغاية، وتمكنت من إحضار المواطنين الأتراك إلى وطنهم من خلال عملية نفذتها بأساليبها الخاصة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية