الرئيس التركي يلتقي الرهائن المحررين من الموصل الأحد

يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، في العاصمة أنقرة، الرهائن الأتراك، الذين كانوا محتجزين لدى تنظيم «داعش» في العراق، ووصلوا تركيا صباحا بعد تحريرهم. وذكرت مصادر في رئاسة الجمهورية أن «أردوغان» سيلتقي الرهائن في قصر تشانكايا صباح الأحد.

وأعلن رئيس الوزراء التركي «أحمد داود أوغلو»، في ساعة مبكرة من صباح السبت، من العاصمة الأذربيجانية، «باكو»، إطلاق سراح الرهائن الأتراك، وعددهم (49) شخصا، مؤكدا عودتهم إلى تركيا فجرا.

وأشار «داوود أوغلو» إلى أنهم تابعوا طيلة الجمعة عملية إطلاق سراح الرهائن وتطوراتها، لافتا إلى أن الاستخبارات التركية لعبت دوراً كبيراً للغاية، وتمكنت من إحضار المواطنين الأتراك إلى وطنهم من خلال عملية نفذتها بأساليبها الخاصة.