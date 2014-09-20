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محمد بن راشد: عندما يريدون التقليل من إنجازاتك فإنهم ينسبونها للحظ

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محمد بن راشد: عندما يريدون التقليل من إنجازاتك فإنهم ينسبونها للحظ محمد بن راشد: عندما يريدون التقليل من إنجازاتك فإنهم ينسبونها للحظ

كشف صاحب السمو ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي " رعاه الله " عن أساليب الأجانب في التقليل من انجازاتنا .

وقال سموه في حسابه الرسمي على " تويتر " :  " قرأت مقالأ بإحدى الصحف الأجنبية يقول بأن الحظ ابتسم مرة أخرى لدبي، وأقول : عندما يريدون التقليل من إنجازاتك فإنهم ينسبونها للحظ .. الحظ لا يصنع الإنجازات ".

وأضاف سموه : " الإنجازات العظيمة تضع الحظ في طريقك .. بل تجعله يلاحقك في أغلب الأحيان ".

واختتم سموه حديثه بالقول : " لو انتظر زايد وراشد ابتسامة الحظ لهم .. لم يبتسم لهم التاريخ ..ولم يكتب لهم سطرا واحدا في كتابه ..هم صنعوا حظهم وتاريخهم " .

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