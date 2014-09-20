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تشكيل الأهلي – خيري يعوض عاشور.. وعودة فاروق

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تشكيل الأهلي – خيري يعوض عاشور.. وعودة فاروق تشكيل الأهلي – خيري يعوض عاشور.. وعودة فاروق

يعتمد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي على أحمد خيري في وسط الملعب أمام القطن الكاميروني لتعويض غياب الموقوف حسام عاشور.

ويستضيف القطن المارد الأحمر في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويغيب عاشور عن مباراتي القطن، بسبب تعرضه للإيقاف للمرة الثانية في البطولة هذا الموسم.

ويبدأ خيري في وسط الملعب مع محمود تريزيجيه وحسام غالي.

ويعود محمد فاروق للمشاركة أساسيا، بعدما غاب عن مباراة السوبر أمام الزمالك.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: سعد سمير - محمد نجيب - باسم علي - صبري رحيل

خط الوسط: تريزيجيه - أحمد خيري - حسام غالي

خط الهجوم: وليد سليمان - محمد فاروق - عمرو جمال

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