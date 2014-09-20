إغلاق جامعة صنعاء بعد تجدد الاشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين

أغلقت جامعتي «صنعاء» و«الإيمان» في اليمن الدراسة، السبت، أبوابها أمام الطلاب، بعد تجدد الاشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين، صباح السبت، في محيط مقر الفرقة الأولى مدرع سابقاً، وجامعة الإيمان الكائنتين في شارع الثلاثين شمال العاصمة صنعاء.

وأعلنت الجامعتين وقف الدراسة حتى إشعار آخر نتيجة عنف المواجهات.

وقالت مصادر محلية إن قذائف الهاون والدبابات تقصف مقر المنطقة العسكرية السادسة (الفرقة الأولى مدرع سابقاً)، وجامعة الإيمان منذ صباح اليوم، بعد أن توقفت لساعات في وقت متأخر من الليل.