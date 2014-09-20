الجيش الإسرائيلي يعترف بتحطم طائرة بدون طيار في لبنان

تحطمت طائرة إسرائيلية بدون طيارة في لبنان، السبت، في مكان قريب من الخط الأزرق الذي يشكل الحدود بين إسرائيل ولبنان، حسبما أعلن مصدر عسكري لبناني ومن الجيش الإسرائيلي.

وصرح المصدر العسكري اللبناني أن «الطائرة بدون طيار تحطمت عند الحدود اللبنانية وداخل الأراضي اللبناني. القوات اللبنانية موجودة في القطاع».

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش اللبناني نقل الطائرة إلى إحدى ثكناته في مرجعيون (جنوب).

وأكد الجيش الإسرائيلي بعد ذلك أن «طائرة بدون طيار كانت تقوم بعملية مراقبة روتينية على الحدود مع لبنان تحطمت في الأراضي اللبناني بسبب عطل تقني».

وأعلنت المتحدثة باسم الجيش أن «تحقيقا فتح لتحديد سبب الحادث»، دون إعطاء تفاصيل أخرى.