أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير التموين: 4 وزراء يدرسون إعادة فتح باب تصدير الأرز

  • مصر
  • 9
Google+ Print

كشف الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية، أن مجلس الوزراء يدرس حاليا إعادة فتح باب تصدير الأرز، وذلك عقب طلب رسمي من اتحاد الصناعات.

وأضاف حنفي، في تصريحات له السبت، أن وزراء الزراعة والصناعة والري والتموين، يدرسون ذلك، لتفادي تأثر السوق المحلي بالقرار، علاوة على تفادي تأثر القطاع الخاص من استمرار قرار وقف التصدير .

يشار إلى أن اتحاد الصناعات طالب بفتح باب تصدير الأرز لصالح الفلاح والدولة، وذلك خلال اجتماع المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، مع أعضاء شعبة الأرز، لدراسة وضع تصدير الأرز ورفع القيمة المضافة على منتج الأرز المصري داخليا وخارجيا.

واتفق جميع الحاضرين على تقديم اقتراح للحكومة بفتح باب التصدير للأرز الأبيض، ورفع قيمة رسم الصادر بدلا من 1000 جنيه للطن، ليصبح 250 دولارا للطن على أساس أن سعر التصدير 750 دولارا للطن، بما يحقق إضافة لموازنة الدولة بعائد قدره 1.5 مليار جنيه سنويا، وأيضا يزيد من عائد الفلاح المصري ويحسن من وضعه ويكسر الاحتكار لأي من العاملين بالسوق، ويحافظ على الشعير واستقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر

قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار