وزير التموين: 4 وزراء يدرسون إعادة فتح باب تصدير الأرز

كشف الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مجلس الوزراء يدرس حاليا إعادة فتح باب تصدير الأرز، وذلك عقب طلب رسمي من اتحاد الصناعات.

وأضاف حنفي، في تصريحات له السبت، أن وزراء الزراعة والصناعة والري والتموين، يدرسون ذلك، لتفادي تأثر السوق المحلي بالقرار، علاوة على تفادي تأثر القطاع الخاص من استمرار قرار وقف التصدير .

يشار إلى أن اتحاد الصناعات طالب الحكومة بفتح باب تصدير الأرز لصالح الفلاح والدولة، وذلك خلال اجتماع المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، مع أعضاء شعبة الأرز، لدراسة وضع تصدير الأرز ورفع القيمة المضافة على منتج الأرز المصري داخليا وخارجيا.

واتفق جميع الحاضرين على تقديم اقتراح للحكومة بفتح باب التصدير للأرز الأبيض، ورفع قيمة رسم الصادر بدلا من 1000 جنيه للطن، ليصبح 250 دولارا للطن على أساس أن سعر التصدير 750 دولارا للطن، بما يحقق إضافة لموازنة الدولة بعائد قدره 1.5 مليار جنيه سنويا، وأيضا يزيد من عائد الفلاح المصري ويحسن من وضعه ويكسر الاحتكار لأي من العاملين بالسوق، ويحافظ على أسعار الشعير واستقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية.