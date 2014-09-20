«التموين»: تطبيق منظومة الخبز بالشرقية خلال أيام

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تطبيق منظومة الخبز في محافظة الشرقية خلال أيام قليلة، موضحا أن دمياط هي آخر محافظة تم تطبيق المنظومة فيها منذ نحو أسبوعين .

وأضاف حنفي، في تصريحات له السبت، أن السبب في التوقف خلال تلك الفترة، هو التأكد من توافر جميع مستلزمات المنظومة ومنها ماكينات الكروت الذكية، موضحا أنه تم توفير 3 آلاف بطاقة لتطبيق المنظومة بالشرقية.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق المنظومة في 3 محافظات أخرى قبل عيد الأضحى، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية بنهاية العام الجاري.