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تأجيل محاكمة مرسي و35 أخرين في قضية التخابر الكبرى إلى 29 سبتمبر

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تأجيل محاكمة مرسي و35 أخرين في قضية التخابر الكبرى إلى 29 سبتمبر تأجيل محاكمة مرسي و35 أخرين في قضية التخابر الكبرى إلى 29 سبتمبر

محمد مرسي

 قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” التخابر الكبري ” والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد ، وإفشاء أسرار الأمن القومي ، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية الي جلسه 29 سبتمبر الجاري للقرار السابق .

وصرحت المحكمة للدفاع استلام صورة من تقرير الفحص الفني للاتصالات واستكمال علاج وفحص المتهم خيرت الشاطر من خلال لجنه طبيه وضم التقارير الخاصة بالمتهم أيمن علي الصادرة من مستشفي السجن وعلي النيابة العامة تكليف اللواء عادل عزب بالحضور والشهادة أمام المحكمة .

وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضويه المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانه سر احمد جاد واحمد رضا .

 

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