أمن القليوبية ينظم دوريات ثابتة ومتحركة لتأمين الدراسة

أعلن مختار شاهين، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بدء الدراسة بتسع مدارس بإدارات المحافظة نظرا لطبيعتها الخاصة، مؤكداً أن الدراسة ستبدأ غدًا في جميع مدارس المحافظة ولكنها بدات في عدد من المدارس .

وأشار إلى أن التسع مدارس، بإدارات العبور وشرق شبرا والقناطر وشبين القناطر من إجمالي 2097 مدرسة علي مستوي المحافظة ، وهي مدارس القديس يوسف بالعبور والكونتينتل بالعبور ونور السلام وروضة مصر بالقناطر ومدرسة المحبه وفرح والخصوص الجديده والخصوص الثانوية تجارية بنات بمدينة الخصوص واسكو للتعليم المزدوج.

وأشار إلى أن مليون و 113 الف و 262 طالبا وطالبة سيبدأون الدراسة اعتبارا من الأحد بعد تسليمهم الكتب الدراسية التي وصلت بنسبة 92 % بالمرحلة الابتدائية و 93 % بالاعدادية و 85 % بالثانوي التجاري و 95 % بالثانوي الزراعي و 100 % بالثانوي الصناعي حيث تم تسليم الكتب الي مخازن الادارات ومنها الي جميع مدارس المحافظه .

وأكد شاهين، انه تم توقيع عددا من بروتكولات التعاون مع مديرية أمن القليوبية والحاكم العسكري والصحة والتموين والوحدات المحلية لتأمين سير العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع اللواء محمود يسري مدير امن القليوبيه، والتي ستقوم بالدفع بعددا من عناصرها الشرطيه ودورياتتها الثابته والمتحركه وفرق التدخل السريع ونشر عناصر الشرطه السريه بمحيط المدارس لمواجهة اي طوارئ وضبط الخارجين علي القانون وضبط الشباب المتسكعه حول المدارس وخاصة مدارس الفتيات .

وأوضح أنه تم تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير اطباء واطقم التمريض والزائرات الصحيه بمدارس المحافظه والتنسيق مع التموين لتوفير السولار والبنزين لسيارات المتابعه الخاصه بالمديريه والتنسيق مع الوحدات المحليه لمواجهة ظاهرات القاء القمامه بخارج المدارس .

وأكد شاهين انه عقد اجتماعا مع مديري الادارات تتضمن عددا من القرارات الخاصه باستقرار العمليه التعليميه وحذر السياسه داخل المدارس ومنع كتابة الشعارات السياسيه علي اسوارها وبوابتها والتنبيه علي الموجهين الاوائل والعموم بحضور طابور الصباح ورفع العلم والاهتمام بالنشيد الوطني وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ القرارات الوزاريه الخاصه بالمصروفات وتنفيذ قرار المحافظ بشان تسكين كل الاطفال ممن تعدو سن الخمس سنوات وتشكيل لجان لمتابعة الانشطه بجميع المدارس .

فيما إستقبلت المعاهد الازهرية بالمحافظة، تلاميذها وطلابها علي مستوي المراحل التعليمية والمعاهد النموذجية والقراءات وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد دوريات امنية بجوار المعهد ووحدة فرقة تدخل سريع بجوارر معهد بنها الديني للبنين.

فيما تفقد الشيخ ابراهيم الحاج رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية عددا من المعاهد ببنها للإطمئنان علي حسن سير الدراسة .

وأكد الحاج ، أنه لم يحدث مايعكر صفو العام الدراسي حتي الأن وانه تم التنسيق مع أجهزة الأمن لتقديم الحماية الكاملة للطلاب والمدرسين بكافة المعاهد

> وحول مشكلة تنقلات المدرسين وسد العجز اكد انه يجري حاليا محاولات التوفيق لإنهاء مشاكل الندب والنقل بسبب العجز ومخاطبة قطاع المعاهد الأزهرية لسد العجز في التخصصات المختلفة.

واضاف مدير المنطقة انه تم الانتهاء من عقود الفائزين بمسابقة القران الكريم وعددهم حوالى 190 محفظ قراني لتغطية العجز بالاضافه الى اقامة العديد من المسابقات الفرديه لتشجيع الموهوبين، مشيرا ألى انه تم لاول مره بالمنطقه الازهريه تجهيز قاعه كمبيوتر بحوالى 60 جهاز كمبيوتر لتدريب الكوادر الجديده.

وأكد أن هناك مسابقة على مستوى الازهر الشريف لسد العجز في مدرسي الحاسب الالى، والذي يقدر بنحو 16 مدرسا على مستوى منطقة القليوبية.

> وأضاف مدير المنطقة أن هناك دورات تدريبية لتدريب المدرسين وتحسين مستواهم والوقوف على السلبيات ومعالجتها اجباريا من خلال نخبه عاليه من الموجهين لالقاء المحاضرات.

وعن تناقص أعداد الطلاب داخل المعاهد الأزهرية ، أوضح عبد الموجود ان ذلك يرجع لعدة اسباب اهمها تفاوت الوازع الديني عند الاهالى ومدى استجابة الطالب للمادة العلمية داخل الازهر.