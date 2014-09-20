خصومة ثأرية توقف الدراسة بقرية فى المنيا

أصدرت السلطات الأمنية بقرية شيبة الشرقية بمركز ديرمواس قرارًا بتأجيل الدراسة بالمدرسة الوحيدة الموجودة بالقرية التي تضم المرحلة الابتدائي والإعدادي وذلك لوجود مشاحنات وخصومة ثأرية بين عائليتن قد تلقي بظلالها علي العملية التعليمية وأعلن مسئول بتعليم المنيا أنه سيتم بدء الدارسة بالمدرسة خلال يومين أو ثلاثة بعد إتخاذ الإحتياطات الامنية اللازمة.

من ناحية أخرى تبرع 500 طالب بالمدرسة الثانوية العسكرية للبنين بمدينة المنيا بمبلغ “1000 جنيهًا” منها 500 جنيهًا لصالح صندوق تحيا مصر و500 لصالح مؤسسة مستشفي أورام الأطفال.

> حيث أودع الطلاب المبلغ الأول 500 جنيهًا للحساب رقم 001-000-37037 -4125 الخاص بصندوق تحيا مصر والمبلغ الثاني بنفس القيمة بالحساب رقم 001-000-57357-5020 الخاص بمؤسسة مستشفي أورام الأطفال.