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وزير الخارجية الجزائري: لن نتدخل عسكريا في ليبيا

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وزير الخارجية الجزائري: لن نتدخل عسكريا في ليبيا وزير الخارجية الجزائري: لن نتدخل عسكريا في ليبيا

وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة

أكد وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة أن بلاده لا تنوي التدخل عسكريا في جارتها الشرقية ليبيا.

وقال العمامرة ـ في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) العربية اليوم السبت ـ “إن ما يحدث في ليبيا شأن داخلي”، موضحا أن الليبيين بإمكانهم حل أزمة بلادهم من خلال الحوار.

ودعا وزير الخارجية الجزائري الأطراف المتنازعة في ليبيا لإطلاق حوار وطني لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد بلاده لاستضافة أي حوار لليبيين.

وكان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام الليبي عمر حميدان قد أكد في وقت سابق أن الليبيين يرحبون برعاية الجزائر للحوار بين الفرقاء الليبيين، قائلا “إن الموقف الجزائري متوازن منذ بداية الأزمة في ليبيا، ووقفت في نفس المسافة مع الجميع، وهذا الأمر جعل الأطراف الليبية توافق على لعب دور الوساطة”.
> أ ش أ

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