بعد غيابه عن المؤتمر التأسيسي .. صباحي لـ «شباب التيار الشعبى»: ندعم بناء حزب قوى يعبر عن الثورة

وجه حمدين صباحى، زعيم التيار الشعبى والمرشح الرئاسي السابق، التحية لشباب التيار الشعبى بمناسبة بدء المؤتمر التأسيسي للإعلان عن حزب التيار الشعبى، مؤكداً على دعمه للحزب الجديد ومتمنياً أن يعبر عن الثورة وأن يضيف للقوى الوطنية.

وقال صباحى فى تغريدة له، اليوم السبت، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «كل التحية والدعم لشباب التيار الشعبى فى بناء حزب قوى يعبر عن الثورة ويضيف للقوى الديمقراطية ويسعى لوحدتها، آن للشباب أن يستلم القيادة».



> وبدء، منذ قليل، المؤتمر التأسيسى لحزب التيار الشعبي في ظل غياب موسسه والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة منها عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أحمد فوزي، أمين العام حزب المصري الاجتماعي الديمقراطي ، زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق، جورج إسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أحمد عبدالعزيز أحد مؤسسي حركة تمرد، خالد تليمة وكيل مؤسسي التيار الشعبي، فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي.