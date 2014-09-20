لجنة حقوقية ليبية: الميلشيات المسلحة ترتكب جرائم ضد الإنسانية في ورشفانة

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية مجددا على إعلان منطقة ورشفانة منطقة منكوبة إنسانيا، معتبرة ما ارتكبته ولازالت ترتكبه المليشيات المسلحة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واباده جماعية وفقا لما نص عليه القانون العام الدولي والقانون الدولي الانساني وانتهاكا صارخا للاعلان العالمي لحقوق الانسان وخرقا لكافة الأعراف والمواثيق الأمميه والدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الانسان.

وطالبت اللجنة في تقرير لها أصدرته ،السبت، المجلس الدولي لحقوق الانسان ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن الدولي بسرعة إرسال فريق دولي لتقصئ الحقائق وتقييم حجم الانتهاكات والجرائم والمجازر البشعة التي ارتكبتها ولا زالت ترتكبها المليشيات المسلحة لـ«فجر ليبيا» حسب تقريرها، في حق المدنيين بمناطق ورشفانة المنكوبة وقصر بن غشير بطرابلس.

وأضاف التقرير أنه حسب الإحصائية المبدئية التي وردت من مستشفى الزهراء الواقع غرب العاصمة الليبية طرابلس والمصحات في منطقة ورشفانة بلغ عدد القتلى قرابة 120 من المدنيين و513 جريحا، البعض منهم إصابته خطيرة وذلك نتيجة استمرار القصف العشوائي بالمدفعية والأسلحة الثقيلة من قبل المليشيات المُسلحة التي تُحاصر ورشفانه.

وأشار التقرير إلى أن الإعتداء تم بشكل ممنهج على ممتلكات المواطنين بالحرق وتدمير العديد من المنازل حيث بلغت عدد المنازل التي تم حرقها إلى 150 وتدمير عدد 70 منزلا بشكل كامل والاضرار بعدد 102 منزل، الأمر الذي جعل العديد من العائلات بدون مأوى أو سكن وأدى لنزوح العديد من العائلات إلى مناطق بعيدة عن الصراع المسلح ومنهم من غادر إلى دولة تونس ومصر هروباً من القذائف والأسلحة الثقيلة التي تقصف بها المليشيات مناطق ورشفانة المنكوبة.

وتحالفت قوات «فجر ليبيا» مع قوات «ثوار المنطقة الغربية»، ودخلت في عملية عسكرية موسعة منذ نهاية أغسطس الماضي، ضد مسلحي جيش القبائل الذين يتمركزوا في منطقة ورشفانة 20 كيلومتر غرب طرابلس. .

وكان مؤتمر القبائل الليبية الذي عقد في مايو الماضي بمنطقة ورشفانة، بمشاركة أكثر من 2000 من شيوخ وأعيان ووجهاء ليبيا، قد شكل قوة عسكرية الشهر الماضي، بهدف تطهير المنطقة الغربية، من المسلحين والقوات التابعة لقوات درع ليبيا.

وانضم مؤتمر القبائل الليبية لعملية الكرامة وأعلن تأييدها له، التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كما تعهدوا بأن يكونوا الجناح العسكري للعملية في مدن الغرب الليبي.