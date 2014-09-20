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القصف الفرنسي يؤدي إلى مقتل 75 «داعشيًا» في الموصل

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كشف مصدر استخباري مطلع في محافظة نينوي، السبت، أن قصف الطائرات الفرنسية أسفر حتى الآن عن مقتل 75 مسلحاً من داعش في منطقة الغابات غربي الموصل، مشيرا إلى أن القصف استهدف موقعا للدفعات الجوية للتنظيم.

وقال المصدر إن «الطائرات الفرنسية قصفت، الجمعة، في أولى غاراتها على مواقع تنظيم داعش في العراق موقعا للدفاعات الجوية في منطقة الغابات، (20 كيلومتراغربي الموصل)»، مبيناً أن «القصف أسفر عن مقتل 75 مسلحا من عناصر داعش».

وأضاف أن «التنظيم بدأ بتغيير عدد من مواقعه في محافظة نينوى، وأخلا بعضها، ونقل مسلحيه إلى مواقع بديلة تحسباً لهجمات جديدة تطول التنظيم من قبل الطائرات الأمريكية والفرنسية».

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن، في وقت سابق في مؤتمر صحفي، أنه أعطى الضوء الأخضر للقوات الفرنسية لضرب التنظيم، مشددا على أن العملية ستنحصر في العراق فقط.

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