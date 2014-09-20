أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

برلسكوني: ميلان سيعود النادي الأكثر تتويجا في العالم

Google+ Print
برلسكوني: ميلان سيعود النادي الأكثر تتويجا في العالم برلسكوني: ميلان سيعود النادي الأكثر تتويجا في العالم

يثق سيلفيو برلسكوني رئيس ميلان أن فريقه سيعود إلى موقعه كالأكثر تتويجا في العالم، خلال عامين أو ثلاثة أعوام بعد تفوق الأهلي مؤخرا.

وتخطى الأهلي ميلان ليصبح النادي الأكثر تتويجا في العالم بـ19 بطولة قارية، عقب فوزه بالسوبر الإفريقي 2014.

ويمتلك الأهلي فرصة لتوسيع الفارق إلى لقبين في حال تتويجه بكأس الكونفدرالية، بعد الوصول لنصف النهائي.

وقال برلسكوني في تصريحات لقناة "ميلان": "فزنا بكل شيء ممكن خلال الفترة من 2003 حتى 2007، فميلان لايزال النادي الأكثر تتويجا بالألقاب العالمية".

وتابع "اعتقد أنه خلال العامين أو الثلاث المقبلين عندما ننجح في تقوية صفوفنا، سنعود إلى المكانة التي نستحقها، الأول في إيطاليا، أوروبا، وفي العالم".

ويلعب ميلان مع يوفنتوس يوم السبت في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وعن المباراة أتم برلسكوني "تحدثت مع اللاعبين حول مباراة يوفنتوس وقلت لهم أن المواجهة ليست مهمة فقط، ولكن حاسمة لأننا لو لعبنا جيدا وفزنا على يوفنتوس، ستنسى الجماهير الإحباط الذي مر علينا الموسمين الماضيين، وستعود لحب الفريق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع