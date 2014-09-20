برلسكوني: ميلان سيعود النادي الأكثر تتويجا في العالم

يثق سيلفيو برلسكوني رئيس ميلان أن فريقه سيعود إلى موقعه كالأكثر تتويجا في العالم، خلال عامين أو ثلاثة أعوام بعد تفوق الأهلي مؤخرا.

وتخطى الأهلي ميلان ليصبح النادي الأكثر تتويجا في العالم بـ19 بطولة قارية، عقب فوزه بالسوبر الإفريقي 2014.

ويمتلك الأهلي فرصة لتوسيع الفارق إلى لقبين في حال تتويجه بكأس الكونفدرالية، بعد الوصول لنصف النهائي.

وقال برلسكوني في تصريحات لقناة "ميلان": "فزنا بكل شيء ممكن خلال الفترة من 2003 حتى 2007، فميلان لايزال النادي الأكثر تتويجا بالألقاب العالمية".

وتابع "اعتقد أنه خلال العامين أو الثلاث المقبلين عندما ننجح في تقوية صفوفنا، سنعود إلى المكانة التي نستحقها، الأول في إيطاليا، أوروبا، وفي العالم".

ويلعب ميلان مع يوفنتوس يوم السبت في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وعن المباراة أتم برلسكوني "تحدثت مع اللاعبين حول مباراة يوفنتوس وقلت لهم أن المواجهة ليست مهمة فقط، ولكن حاسمة لأننا لو لعبنا جيدا وفزنا على يوفنتوس، ستنسى الجماهير الإحباط الذي مر علينا الموسمين الماضيين، وستعود لحب الفريق".