فان جال: فالكاو أو فان بيرسي.. واحد فقط سيلعب أساسيا

أكد الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد أنه سيلعب بثنائي فقط في خط الهجوم سيكون أحدهما هو الإنجليزي واين روني قائد الفريق.
وبقرار فان جال سيصبح على الكولومبي راداميل فالكاو الإطاحة بالهولندي فان بيرسي من التشكيل الأساسي للشياطين الحمر.
وقال فان جال في تصريحات أبرزتها ديلي ميل من مؤتمره الصحفي "لا أعتقد أن الفريق ثابت، فقط روني قائد الفريق يمتلك الأفضلية أما باقي الفريق فلا".
وأضاف "فالكاو مهاجم ممتاز ولكنني قلت من قبل أنني أحب فان بيرسي، لا أعتقد أنهما يتداخلان ولكنني علي أن أختار فقط 2 مهاجمين من الخماسي الذين أمتلكهم".
ويمتلك مانشستر يونايتد 5 نقاط فقط من 4 مباريات لعبها بالدوري الإنجليزي الممتاز.