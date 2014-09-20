تشميع 9 من كبرى معارض السيارات بالجيزة

قامت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق، السبت، بتشميع 9 معارض سيارات بشارع أحمد عرابي بحي العجوزة، تعد من كبرى المعارض الموجودة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، أن المعارض تحتل الأرصفة المخصصة للمارة وتدار دون تراخيص، بالإضافة إلى استخدامها الشوارع الجانبية والشارع الرئيسي لعرض السيارات التابعة لهم، مما يتسبب في أحداث إعاقة شديدة للحركة المرورية وسير المشاه.

وأضاف المحافظ أن المعارض كانت تستهلك طاقات كهربائية كبيرة حيث تم ضبط أكثر من 100 كشاف كهربائي شديد الإضاءة تابع لها و25 لوحة إعلانية كبيرة، كما تم التحفظ على محتوياتهم من سيارات وكماليات للسيارات وطفايات حريق في وجود مندوب لكل معرض.

وأوضح «عبدالرحمن» أن الحملة أزالت مخالفات من سلسلة محلات سوبر ماركت شهيرة بالشارع ذاته، وأيضاً 3 مقرات للصرافة، إلى جانب إزالة عددا من الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين.

وأكد أحمد عبدالرحيم، رئيس حى العجوزة، أنه تم إزالة شاسيه إعلانى غير مرخص تابع لأحد المحال الكبرى في ميدان سفنكس بالمهندسين، وإزالة لوحه إعلانية أخرى تابعة لأحد الكافيهات المخالفة، مشيرا إلى انه تم إيداع المضبوطات في مخازن التابعة للحى إلى حين دفع الغرامات المستحقة عليها.

شارك في الحملة العميد على أبوالسعود مدير شرطة مرافق الجيزة، والمقدم عمرو قابيل رئيس شرطه مرافق العجوزة، والرائد حسام مقلد رئيس عمليات مرافق الجيزة، وموظفى الإشغالات بحى العجوزة.