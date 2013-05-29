محافظ الغربية: مصر تتعرض لمجاعة مائية بسبب مشروع سد النهضة

أكد المستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربية، ردا على تحويل نهر النيل وقيام أثيوبيا بالبدء فى إنشاء سد النهضة، أن مصر تعانى من مجاعة مائية، وأن محافظة الغربية برغم انحصارها بين فرعى النيل دمياط ورشيد، إلا أن المحافظة تتعرض لأزمة شديدة فى مياه الرى، بسبب المجاعة المائية التى نتعرض لها، والظروف المتغيرة فى أعالى النيل.

وطالب "عبد القادر" بضرورة تبنى الدولة وسائل حديثة موفرة للمياه، حيث أن هذه الوسائل ستوفر كميات كبيرة من المياه التى تغمر الأراضى أثناء الرى، حيث أن الرى بالغمر يحتاج لكميات كبيرة جدا من المياه.

وأشار إلى أنه لابد أن تكون الأولوية لهذا المشروع فى سياسات الدولة، مؤكدا أن الأزمة تكمن فى نهايات الترع، حيث لا تصل المياه لهذه النهايات إلا كميات ضعيفة مما يضطر الفلاحين لاستخدام مياه المصارف فى رى المحاصيل الزراعية.

وطالب محافظ الغربية، بضرورة العودة مرة أخرى إلى الدورة الزراعية الثلاثية، التى كانت فى السابق، حتى تستعيد الأرض عافيتها ونزرع المحاصيل الاستراتيجية والأساسية من القطن والقمح والأرز والذرة، من أجل توفير رغيف الخبز، لأن "من لا يملك قوت يومه.. لا يملك قراره".

وأشار إلى أن المحافظة قررت تخفيض المساحات المنزرعة بالأرز هذا العام إلى النصف، حيث كانت المحافظة تزرع 140 ألف فدان تم تخفيضها إلى 70 ألف فدان فقط، نتيجة الأزمة فى مياه الرى التى تعيشها المحافظة، خاصة فى نهايات الترع التى لاتصل إليها المياه إلا بكميات ضعيفة.