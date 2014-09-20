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فيديو - ريال مدريد يربح قضية ضد قناة كتالونية بسبب إهانة لاعبيه

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فيديو - ريال مدريد يربح قضية ضد قناة كتالونية بسبب إهانة لاعبيه فيديو - ريال مدريد يربح قضية ضد قناة كتالونية بسبب إهانة لاعبيه

مدريد، (إفي): ربح نادي ريال مدريد الإسباني القضية التي رفعها ضد قناة (تي في 3) الكتالونية وثلاثة من القائمين على إدارتها بتغريمهم 20 الف يورو بعد نشر يشبه لاعبي الفريق بـ"الضباع".

وبجانب الغرامة، تم إلزام القناة بنشر قرار المحكمة في صحيفتين وطنيتين على نفقتها الخاصة.

كانت القناة قد نشرت مقطع فيديو في 13 فبراير 2013 يجسد لاعبين من الريال مثل البرتغاليين بيبي وفابيو كوينتراو والألماني ميسوت أوزيل والإسبانيين شابي الونسو وألفارو أربيلوا في هيئة ضباع مفترسة، لانتقاد سلوكهم العنيف خلال مباراة كلاسيكو ضد لاعبي برشلونة.

لمشاهدة الفيديو، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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