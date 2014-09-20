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مدرب بنفيكا يرفض الدخول في حرب كلامية مع مورينيو

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مدرب بنفيكا يرفض الدخول في حرب كلامية مع مورينيو مدرب بنفيكا يرفض الدخول في حرب كلامية مع مورينيو

لشبونة، (إفي): تجنب جورجي جيسوس مدرب فريق بنفيكا الدخول في حرب كلامية مع مواطنه جوزيه مورينيو، مؤكدا أن "علاقته جيدة" بمدرب تشيلسي الإنجليزي.

وقال جيسوس (60 عاما) خلال مؤتمر صحفي: "لا أحب الدخول في جدل من أجل مصلحة الكرة البرتغالية، كل منا بعيد عن الآخر، لكن علاقتنا جيدة، لن أشعل مزيدا من الجدل" وذلك رغم أنه يحب الإدلاء بتصريحات نارية في العادة.

وكان مورينيو قد سخر من المستوى الثقافي لجيسوس، بعد أن صرح بأن بنفيكا اكتشف اللاعب البرازيلي الموهوب أندرسون تاليسكا قبل باقي الأندية، وأنه لو كان حصل على تصريح عمل، لكان لعب في الدوري الإنجليزي.

وأشار مورينيو الى أن تاليسكا لا يمتلك المستوى الذي يؤهله للعب في إنجلترا، وذلك بناء على متابعة أدائه في البرازيل.

كما سخر مورينيو من الأخطاء النحوية التي يرتكبها جيسوس في مؤتمراته الصحفية.

ويعد جيسوس أبا روحيا للعديد من النجوم الذين تعامل معهم مورينيو لاحقا مثل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والبرازيلي ديفيد لويز والبرتغالي فابيو كيونتراو.

وتطرق جيسوس للحديث عن العلاقة المتوترة بين مورينيو وكريستيانو رونالدو، مبينا "لا أحب ما حدث بينهما من جدل لأنهما برتغاليين، أنا ايضا برتغالي".

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