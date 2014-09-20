فينجر: لو عاد الزمن كنت سأدفع 50 مليون يورو لجلب أوزيل أيضا

لا يندم الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال على شراء ميسوت أوزيل صانع ألعاب الفريق مؤكدا أنه لو عاد الزمن به للوراء لكان اشترى اللاعب الألماني مجددا.

وتعرض الألماني أوزيل لانتقادات عديدة بسبب المستوى الذي قدمه مع أرسنال منذ قدومه للمدفعجية.

وقال فينجر في مؤتمره الصحفي "كنت سأدفع نفس المبلغ لو عاد بي الزمن، أنت تتوقع أن يلعب الفريق بشكل جيد وألا يضع المسؤولية كلها على لاعب واحد ليصبح ساحرا ويقوم بكل شيء.. هذا اختفى من الكرة الحديثة".

وأضاف "بالطبع علي أن أخرج أفضل ما لديه بسبب ثمنه، ولكنني أشعر بالمسؤولية أيضا تجاه اللاعب الذي كلفني جنيها إسترليني واحدا".

وتوج أوزيل مؤخرا مع منتخب بلاده بكأس العالم كما قاد أرسنال للفوز بكأس إنجلترا الموسم الماضي.