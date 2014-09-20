الصين تغلق 1.8 مليون حساب إلكتروني لمحاربة «الإباحية» على الإنترنت

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، أن الصين أغلقت نحو 1.8مليون من الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي وحسابات الرسائل النصية الفورية منذ إبريل الماضي في حملة صارمة ضد الدعارة والاباحية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة ”شينخوا” عن إدارة الانترنت قولها إن شركات الانترنت الصينية مثل ”تنسنت” و”سينا” أغلقت الحسابات.

وفحصت السلطات الحسابات التي تشمل خدمات الرسائل الفورية وتطبيقات الهواتف الذكية ”وي شات” و”ويبو”.

وكان لدى تطبيق ”وي شات” الذي أطلقته شركة ”تنسنت” عام 2011 حوالي 272 مليون مستخدم نشط العام الماضي وأكثر من مئة مليون منهم من الخارج.

ومن بين شركات الانترنت الصينية المتضررة الاخرى ”علي بابا” و”بايدو” و”تشاينا موبايل” للهواتف المحمولة والتي تقدم أيضا رسائل فورية نصية لكن لديها مستخدمين أقل بكثير.

وتشارك وسائل إعلام رسمية بشكل نشط في الحملة ضد الاباحية والتي بدأت في إبريل الماضي من قبل وزرات الدولة.