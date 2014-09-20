بدء محاكمة حبارة و34 آخرين في “مذبحة رفح الثانية”

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 35 متهمًا بينهم عادل حبارة، في قضية اتهامهم بارتكاب “مذبحة قتل جنود رفح الثانية” التي راح ضحيتها 25 مجندًا بقطاع الأمن المركزي على طريق “العريش- رفح”، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، حيث نستمع المحكمة الأن إلى إعادة أقوال الرائد احمد عزاز .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة السيد الصاوي، وحضور محمد الطويلة، وكيل النيابة العامة، وأمانة حمدي الشناوي وراضي رشاد وأسامة شاكر.

كانت النيابة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والشرقية، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، التي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.