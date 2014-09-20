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صبري فواز ضيف صالون الأعلى للثقافة الاثنين القادم

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صبري فواز ضيف صالون الأعلى للثقافة الاثنين القادم صبري فواز ضيف صالون الأعلى للثقافة الاثنين القادم

صبري فواز

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، بعد غد “الاثنين”، الفنان صبري فواز ضمن الفاعلية الثالثة لصالون الإثنين الثقافي، بعنوان “صبري فواز ..شاعر ومخرج وممثل”.
> فى الجزء الأولى من اللقاء.. يتحدث فواز عن تجربته كشاعر ويلقى بعض القصائد من ديوانه ” الحنين للضى”، كما يلقى قصيدة للشاعر الراحل فؤاد حداد .
> أما الجزء الثانى من اللقاء.. يشهد حلقة نقاشية بين فواز وجمهور الصالون يديرها الكاتب الصحفى محمد عبدالرحمن، يتحدث فيه فواز مع جمهور الصالون عن مشواره الفنى فى الدراما والسينما والمسرح ومجمل أعماله الفنية .
> وفى نهاية اللقاء يهدى الفنان صبري فواز الحضور، بعض النسخ من ديوانه “الحنين للضي” الصادر عن دار ميريت للحاضرين .
> يذكر أن صبري فواز أخرج العديد من المسرحيات على مدار أكثر من 20 عاما، بجانب أدواره المميزة كممثل ، من بينها فيلما “دكان شحاتة” و” كلمني شكرا”، ومسلسلات “السبع وصايا” و”نيران صديقة” و”صديق العمر” و”فرعون” و”امرأة من زمن الحب” و”الوسية” وغيرها من المسلسلات والأفلام .

أ ش أ

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