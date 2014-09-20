أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السفير البريطاني في واشنطن: لن نتورط بحرب جديدة في العراق

Google+ Print
السفير البريطاني في واشنطن: لن نتورط بحرب جديدة في العراق السفير البريطاني في واشنطن: لن نتورط بحرب جديدة في العراق

السفير البريطانى لدى الولايات المتحدة

جدد دبلوماسي بريطاني موقف حكومة بلاده الرافض للتورط في “حرب جديدة بالعراق”، والتأكيد على أن دور التحالف دعم القوات العراقية خلال تصديها لتنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف بداعش، الذي يشارك التحالف بحملة جوية لوقف تمدده في العراق.

وصرح السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، السير بيتر ويستماكوت، خلال مقابلة مع CNN، بأن بلاده لن ترسل بقوات برية لمقاتلة داعش، مضيفا: “نحن بوضوح لن نتورط في حرب أخرى بالعراق.. الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قدمتا الكثير من الدماء والمال هناك.”

ويتطابق تصريح ويستماكوت مع آخر أدلى به الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، دعا فيها إلى دعم الجيش العراقي للتصدي لداعش: “لا يمكننا الانتصار في حرب برية في العراق، لقد أثبتنا ذلك، لكن يمكنهم، يمكننا مساعدتهم على تحقيق النصر.”

وشرح السفير البريطاني لدى أمريكا قائلا: “نحاول التعامل مع تهديدات داعش، وأعتقد ربما ستكون هناك قوات، لكن وجهة النظر التي نؤمن بها جميعا هي أننا بحاجة لدعم القوات المسلحة العراقية لتحمل مسؤولياتها لتأمين البلاد.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا