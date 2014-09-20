السفير البريطاني في واشنطن: لن نتورط بحرب جديدة في العراق

جدد دبلوماسي بريطاني موقف حكومة بلاده الرافض للتورط في “حرب جديدة بالعراق”، والتأكيد على أن دور التحالف دعم القوات العراقية خلال تصديها لتنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف بداعش، الذي يشارك التحالف بحملة جوية لوقف تمدده في العراق.

وصرح السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، السير بيتر ويستماكوت، خلال مقابلة مع CNN، بأن بلاده لن ترسل بقوات برية لمقاتلة داعش، مضيفا: “نحن بوضوح لن نتورط في حرب أخرى بالعراق.. الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قدمتا الكثير من الدماء والمال هناك.”

ويتطابق تصريح ويستماكوت مع آخر أدلى به الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، دعا فيها إلى دعم الجيش العراقي للتصدي لداعش: “لا يمكننا الانتصار في حرب برية في العراق، لقد أثبتنا ذلك، لكن يمكنهم، يمكننا مساعدتهم على تحقيق النصر.”

وشرح السفير البريطاني لدى أمريكا قائلا: “نحاول التعامل مع تهديدات داعش، وأعتقد ربما ستكون هناك قوات، لكن وجهة النظر التي نؤمن بها جميعا هي أننا بحاجة لدعم القوات المسلحة العراقية لتحمل مسؤولياتها لتأمين البلاد.”