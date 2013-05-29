رئيس الوزراء العراقي يتعهد بالتصدي للمسلحين

بعد موجة تفجيرات بسيارات ملغومة في بغداد أسفرت عن مقتل 75 شخصا

كتب : رويترز الثلاثاء 28-05-2013 22:39

تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم، بالتصدي للمسلحين في أعقاب موجة تفجيرات بسيارات ملغومة في بغداد أسفرت عن مقتل أكثر من 75 شخصا.

وفي استعراض لوحدة الحكومة ظهر المالكي مع أربعة من كبار وزرائه منهم أكبر شخصيتين سياسيتين سنيتين ليتحدث عن تصميم حكومته على مواجهة المسلحين.

وقبل ذلك ببضع ساعات قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصيب 26 آخرين في تفجير سيارة ملغومة استهدف حي مدينة الصدر الشيعي في شرق بغداد.

وقال المالكي إنه سيلاحق الذين يسعون إلى إشعال حرب أهلية.

ووصل التوتر بين القيادة الشيعية والأقلية العربية السنية في العراق إلى أعلى مستوياته منذ رحيل القوات الأمريكية في ديسمبر 2011 وزاد الصراع في سوريا الضغط على التوازن الطائفي الهش.

وبدأ آلاف السنة العراقيين احتجاجات في ديسمبر الماضي على رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي الذي يتهمونه بتهميش السنة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.