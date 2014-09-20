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كي مون يلتقي الرحالة المصري حجاجوفيتش

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التقى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الرحالة المصري العالمي أحمد حجاجوفيتش، في يوم السلام العالمي بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، ممثلا عن شباب العالم، وذلك تقديرا لدوره الإيجابي والفعال في نشر السلام والمحبة بين الشعوب، وإلهام جميع شباب العالم لتحقيق أحلامه ممن خلال رحلاته إلى 114 دولة حتى الآن.

وألقى حجاجوفيتش، كلمة تحت عنوان «حق الشعوب في السلم»، تناول خلالها العديد من الموضوعات الخاصة بأهمية إرساء عقيدة السلام بين الجميع، دون تفرقة على أساس الدين أو اللون أوالعرق، وأكد أن الرفاهية والتقدم يعتمدان على الحياة دون حرب.

وأشار إلى أن الصراعات تؤدي إلى تعطيل التنمية وتترك إرثا من الموت والدمار والأجيال الضائعة، كما أوضح مدى أهمية دور في إرساء السلام.

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