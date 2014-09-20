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شكري يبحث قضايا الشرق الأوسط مع وكيلي سكرتير الأمم المتحدة

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بحث وزير الخارجية، سامح شكري، مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، ووكيل سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير معهد السلام الدولي، تيري لارسن، عددا من القضايا المهمة في الشرق الأوسط، أبرزها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا والعراق وليبيا، فضلا عن سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب العالمية.

وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات له السبت، إن هذه اللقاءات عقدت على هامش مشاركته في جلسة نقاش بمجلس الأمن الدولي بنيويورك، حول الأوضاع في العراق، وتركزت على الأوضاع السياسية والأمنية هناك ودعم العراقية في مواجهة الإرهاب.

واستعرض شكري، خلال اللقاءين، الجهود المصرية الخاصة باستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والرؤية المصرية للأوضاع في ليبيا والمبادرة المصرية التي تبنتها دول الجوار الجغرافي لليبيا لاستعادة الأمن والاستقرار هناك، وكذلك نتائج مؤتمر مدريد في هذا الشأن، فضلا عن مسار الأزمة السورية وأهمية الحل السياسي لها بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة الدولة السورية، والأوضاع في العراق.

وتطرق شكري إلى أهمية دعم توجهات الحكومة العراقية الجديدة لبناء توافق وطني، بما يسمح بتكاتف كل القوى العراقية في مواجهة التنظيمات الإرهابية ومخططات تقسيم الدولة، ونتائج اجتماعي جدة وباريس في هذا الشأن.

كما تناول اللقاء ظاهرة الإرهاب وأهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها، والقضاء على خطورة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة، وأكد شكري أهمية وجود رؤية شاملة للتعامل مع هذا الخطر بما يضمن نجاح جهود مكافحته.

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