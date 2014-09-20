تمديد تقسيط مخالفات "المرور ومواقف" إلى نهاية نوفمبر المقبل

مددت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، ودائرة النقل في أبوظبي؛ تقسيط المخالفات المرورية للمركبات منتهية الترخيص التابعة لمرور أبوظبي، ومخالفات دائرة النقل "مواقف"، لمدة ثلاثة شهور "دون تجزئة للمخالفة الواحدة"، وذلك من بداية سبتمبر الجاري إلى 30 نوفمبر المقبل، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الهادفة إلى التيسير على أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتمكينهم من دفع قيمة المخالفات المتراكمة على مركباتهم عبر نظام المرور والترخيص الاتحادي.

وأفاد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بأن تمديد التقسيط مستمر حالياً، بجميع فروع المخالفات في مديرية المرور والدوريات؛ وإدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أبوظبي، في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، لكل من المخالفات المرورية ومخالفات "مواقف" المسجلة على المركبات لكل جهة، (بشرط أن لا يقل عدد المخالفات)، لكي يتم تقسيطها عن مخالفتين وقيمة المخالفتين مجتمعتين ألف درهم.

وكشف الحارثي أن عدد السائقين المستفيدين من التقسيط خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ نحو 2988 شخصاً، لافتاً إلى أن أكبر مبلغ تم تقسيطه لكل من (المخالفات المرورية ومخالفات مواقف) بلغ نحو 60 ألف درهم، داعياً السائقين الذين استفادوا من تخفيف الأعباء المالية إلى أن يكون ذلك دافعاً لهم لمراجعة سلوكياتهم المرورية؛ من حيث الالتزام بالقوانين والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم. مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة النقل بأبوظبي لا يسعدهما تحرير المخالفات المرورية، ولا تسعيان إليها بأي شكل من الأشكال.

ودعا محمد حمد بن فهد المهيري، المدير العام لإدارة مواقف في دائرة النقل بأبوظبي؛ السائقين المستوفين لشروط التقسيط إلى الاستفادة من فترة تمديد التقسيط إلى نهاية شهر نوفمبر المقبل بما يخفف عنهم الأعباء المالية على مخالفاتهم المتراكمة لكل من مواقف ومرور أبوظبي، ويسهل إجراءات تجديد مركباتهم.

وأضاف المهيرى أن "مواقف" تتيح للجمهور الرجوع إليها للتظلم أو الشكوى أو إبداء الآراء في المخالفات الصادرة، حيث تقوم لجنة مخصصة بدراسة جميع طلبات التظلم، وإبداء الرأي فيها من كل النواحي، والرد على أصحاب التظلمات خلال فترة وجيزة، لتمكين الجمهور من تجديد مركباتهم دون تأخير.

وبحسب ضوابط التقسيط التي أصدرتها كل من مرور أبوظبي ودائرة النقل يطبق التقسيط على الرموز المرورية التابعة للأفراد وليس للشركات، و يشمل فقط المركبات المسجلة داخل الدولة، ولا يشمل المركبات الأجنبية والمركبات التي تحمل لوحات أرقام تصدير خارج الدولة، أو تحت التجربة.

ويتوجب على صاحب المركبة تسديد جميع المخالفات المرورية التابعة لإمارات الدولة، إضافة إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلديات الدولة ومجلس التعاون، وتسديد 50% من عدد "مخالفات مرور أبوظبي ومخالفات "مواقف"، على أن تسدد الـ"50 بالمئة" الأخرى من عدد المخالفات خلال عام.

ويتوجب على صاحب المركبة، إذا أراد بيعها أو تصديرها خارج الدولة، وتسفيرها تسفيراً سياحياً أو تحويلها داخل الدولة تسديد جميع المخالفات المتبقية من عملية التقسيط، كما يتيح التقسيط للأشخاص الذين لديهم مركبتان انتهى ترخيصهما، وعليهما مخالفات مرورية، وأرادوا تجديد إحدى المركبتين؛ (يتيح لهم النظام) تسديد مخالفات إحدى المركبتين واستثناءهم من تجديد أو تسديد مخالفات المركبة الأخرى.

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