انتظام الدراسة بـ12 محافظة في أول أيام العام الدراسي الجديد



> توجه صباح اليوم السبت طلاب وطالبات مرحلة التعليم قبل الجامعي إلى المدارس في بداية عام دراسي جديد.

وينطلق اليوم في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، قبل أن تبدأ باقي المحافظات الدراسة غدا الأحد حيث سيتوجه أكثر من 18 مليون طالب وطالبة إلى مدارسهم.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور محمود ابو النصر إن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد، ومن أهمها تأمين المدارس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية .

وأضاف أبو النصر – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت مع بداية أول يوم دراسي – أن هناك تعاونا وتنسيقا مع مديريات الأمن في كافة أنحاء مصر لتأمين كافة عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين ومدارس، كما أن هناك بروتكولات تعاون مع القوات المسلحة في بعض الأحيان لتأمين الدراسة في المناطق الحدودية.

ودعا أبو النصر الطلاب إلى عدم اقحام السياسة داخل أسوار المدارس لان المدارس فقط للتعليم ولتلقي الدروس وتوسيع الإدراك ومن أراد السياسة فليكن ذلك خارج أسوار المدرسة .

وأكد أن المدارس ستشهد اهتماما غير مسبوق بالأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، الثقافية ، الفنية والعلمية ، باعتبارها عنصرا لجذب الطلاب إلى المدرسة ،موضحا أن الطالب خلال الأسبوع الأول من الدراسة، ستتاح له ممارسة النشاط المحبب إلى نفسه، بما يجعل الوزارة تكتشف مبكرا ومنذ بداية الدراسة الموهوبين والمبدعين في كل المجالات.

وقال إن “العام الدراسي سيشهد نشاطا وانضباطا منذ اليوم الأول له، حيث يتم تكثيف المرور على المدارس من جانب قيادات الوزارة، للاطمئنان على سير الدراسة، والتعرف على المشاكل وحلها فورا.

وأضاف أن هناك تعليمات لجميع المديريات بأن تكون الحصة الأولى عن حب الوطن وتعزيز قيمة الانتماء كما ستتضمن شرحا لأهمية قناة السويس الجديدة .

وفيما يتعلق بصيانة المدارس ، أوضح أبو النصر أنه تم الانتهاء من أكثر من ألف مشروع هذا العام، تشمل مدارس جديدة أو إضافة مبان جديدة إلى المباني القائمة ،كما أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة بمعظم المدارس وأن هناك بعض المدارس سيتم الانتهاء من صيانتها بعد انتهاء اليوم الدراسي.

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ، تبلغ مدة أيام الدراسة الفعلية 201 يوم بما يعادل 34 أسبوعا تقريبا بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية بالنسبة للتعليم العام، (الفصل الدراسى الأول 101 يوم، والفصل الدراسى الثانى 100 يوم).

> وبالنسبة للتعليم الفنى تبلغ مدة أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسى عدد 207 أيام (بما يعادل 35 أسبوعا تقريبا بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية). التدريب الصيفى لمدة 3 أسابيع تبدأ بعد امتحانات نهاية العام اعتبارا من أول يوليو وتضاف لعدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسى التالى بالنسبة للتعليم الفني.

وتبلغ إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ السبت 24/1/2015 وتنتهى يوم الخميس 5/2/2015. ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 7/2/2015. بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل يوم 10/1/2015 والشهادات المحلية يوم 17/1/2015.

وتبدأ أيضا امتحانات النقل بالتعليم العام والفنى والشهادات المحلية يوم 9/5/2014، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 23/5/2015، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 6/6/2015.

أ ش أ