انتظام الدراسة بالمدارس الخاصة بالسويس

أعلنت مديرية تعليم السويس، اليوم السبت، بدأ العام الدراسى الجديد 2014 /2015 ، بإنتظام العملية التعليمية فى 4 مدارس خاصة بالمحافظة حيث بلغت نسبة الحضور بالمدارس الخاصة ” ” فتية الإسلام 99% والراعى الصالح 97% والفرنيسيكان 98% وإبن الهيثم 100% “.

وقال أيمن فهمي إسماعيل، المستشار الإعلامي للمديرية، عبر بيان إعلامي، إنه تقرر حضور إجبارى اليوم السبت لجميع المدرسين فى المدارس التى تستقبل الدراسة غداً الأحد ، لاستكمال ما تبقي من الأعمال المدرسية التي تسبق بدء كل عام دراسي.

وأضاف أن طابور الصباح بجميع المدارس ، سيشهد كلمة عن تعظيم قيمة المشروعات القومية ، ومنها مشروع القناة الجديدة إلى جانب حث التلاميذ على بذل أقصى جهد من أجل النجاح والعمل.