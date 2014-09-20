بطلة “مراهقة متأخرة” بالزي الفرعوني

في زيارة لها للقرية الفرعونية وكنوع من نشر السياحة والتوعية بأهميتها للبلاد قامت الوجه الجديد نور الحياة بارتداء الزي الفرعوني والتقاط عدة صور من داخل القرية ووضعتها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقد جذب ذلك معجبيها وتلقت التعليقات التي تمدح تلك الخطوة.

وفي تصريحات خاصة أكدت نور الحياة أنها جولة عادية تهدف للترويج للسياحة، في حين تكهن البعض أن ذلك قد يكون في إطار دعايا لعمل قادم تحضر له.

يذكر أن الفنانة الشابة نور الحياة تستعد للقيام ببطولة فيلم ”مراهقة متأخرة” وقد انضمت إلى فيلم ”فندق بيروت” وعدد من الأعمال السينمائية تبدأ في تصويرها خلال أسابيع