6551 مكالمة نصب واحتيال في دبي

يستعد مركز الاتصال للحالات غير الطارئة (901) التابع لإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إلى التحول من الخدمات الهاتفية التقليدية إلى مركز خدمة عملاء شامل يتلقى الاتصال ويستقبل الأوراق الخاصة بإتمام المعاملات ويقوم بإنجازها من خلال الهواتف الذكية، وهدفها إسعاد الجمهور بخدمات نوعية ومميزة ترضي طموحه، وتعمل على اختصار الوقت والتكلفة وسرعة الإنجاز، وذلك امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتحول إلى حكومة ذكية ومبادرات دبي المدينة الأذكى عالمياً، فيما سجل المركز خلال 6 أشهر من العام الجاري 6 آلاف و551 مكالمة تتعلق بالنصب والاحتيال الهاتفي.

وأكد النقيب محمد علي عبيد، مدير مركز الاتصال للحالات غير الطارئة (901) أن المركز نجح في تخفيف الضغط على خط الاتصال للحالات الطارئة (999)، حيث أكدت الإحصاءات على ارتفاع عدد المتصلين من الجمهور من 115 ألفاً و884 مكالمة خلال العام 2012 ، إلى 149 ألفاً و422 مكالمة خلال العام 2013، كما وصل عدد المتصلين خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 44 ألفاً و730 مكالمة مقابل 3 آلاف و951 مكالمة في النصف الأول من العام 2013.

وأشاد بفريق عمل المكلف بالتحول إلى الخدمات الذكية من الإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة للخدمات الذكية، يقوم بمجهودات جبارة وفق الخطة الزمنية والاحتياجات اللازمة والمستلزمات الإلكترونية والتقنية المطلوب توفيرها والإعداد والتدريب اللازم لموظفي مركز 901 بهدف تقديم خدمات راقية تنال رضا أفراد المجتمع.

67 خدمة تنجز هاتفياً

وأشار إلى انه بعد دراسة مجموع الخدمات التي يقدمها المركز تبين إمكانية تقديم 67 خدمة من أصل 111 عبر الهواتف الذكية منها بعض الخدمات المرورية مثل طلب كشف المخالفات المرورية وتعديلها وصور الرادار والتسجيل بالدورات المرورية ودورات خصم النقاط المرورية وأخرى متنوعة مثل طلب تسليم المعثورات وطلب الالتحاق بدورات أمن المطارات وبرنامج التواصل مع الضحية وطلبات تأمين الفعاليات والمعارض والاستشارات الأمنية وطلبات التقارير الفنية لدعم القضايا وطلب التدريب العملي في مجال الأدلة الجنائية وطلب الاشتراك بنظام الإنذار المبكر وطلب تقديم إشعار الخروج لرحلة بحرية وطلب الاستفسار عن حركة السير والمرور والاشتراك في خدمة مرضى القلب وطلبات الالتحاق بدورات تخصصية في مجال الإنقاذ البري والبحري وطلب الاستشارات القانونية والاستشارات الاجتماعية والأسرية والاشتراك ببرنامج رعاية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وطلب الدعم الاجتماعي لضحايا الجريمة والعنف وبعض الطلبات المتعلقة بأكاديمية شرطة دبي وغيرها.

وجدد عبد الله بوغنيم، رئيس شعبة التقييم والتطوير دعوته للأفراد الجمهور بالحذر من ظاهرة الاحتيال الهاتفي، مؤكداً انه بالرغم من التحذيرات الدائمة للأفراد الجمهور من عدم التواصل مع المحتالين أو مجاراتهم آملاً بالحصول على الربح السريع.

وبين ان النصف الأول من عام 2013 شهد ورود ألفين و766 مكالمة تتعلق بالنصب والاحتيال الهاتفي تضاعفت في المدة الزمنية ذاتها من العام 2014 لتسجل 6 آلاف و551 مكالمة.

الاستفسارات المرورية

أوضح عبد الله بوغنيم، بأن الاستفسارات المرورية والمخالفات تقدمت جدول الاستفسارات الأكثر طلباً خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 12 ألفاً و605 مكالمة تلتها الاستفسارات الجنائية بواقع 9 آلاف و849 مكالمة تليها الاستفسارات عن أرقام وهواتف شرطة دبي بواقع 9 آلاف و393 مكالمة، ومن ثم الاستفسارات العامة بواقع ألفين و852 مكالمة وشهادات لمن يهمه الأمر بواقع ألف و114 مكالمة.