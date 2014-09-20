285 موظفاً اتحادياً جديداً خلال الربع الثاني و421 تركوا الخدمة

بلغ عدد الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام « بياناتي» خلال الربع الثاني من العام الجاري 285 موظفا « 168 مواطنا و117 غير مواطن » فيما بلغ عدد الموظفين الذين تركوا الخدمة في الفترة عينها 421 موظفا « 212 مواطنا و206 غير مواطنين».

وتفصيلا ووفقا للنشرة الاحصائية للموارد الشهرية في الحكومة الاتحادية للربع الثاني من سنة 2014 فان عدد الموظفين الذين تم تعيينهم في الربع الثاني من العام الجاري والبالغ 285 موظفا يتوزعون بواقع 127 بوزارة الصحة و21 بوزارة الداخلية و20 موظفا بوزارة الخارجية و19 بوزارة التربية والتعليم و17 بوزارة البيئة والمياه و11 بوزارة العمل و8 بكل من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية و7 موظفين بكل من المجلس الوطني للاعلام والهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف ووزارة العدل و6 موظفين تم تعيينهم بكل من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ووزارة الشؤون الاجتماعية و5 موظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و3 بكل من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الطاقة وموظفين اثنين بكل من صندوق الزواج ووزارة الاشغال العامة وموظف واحد في كل من الهيئة الوطنية للمؤهلات وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية « تنمية » وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس وهيئة التأمين ووزارة التنمية والتعاون الدولي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

ترك الخدمة

ويتوزع موظفو الجهات الاتحادية الذين تركوا الخدمة والبالغ عددهم 421 موظفا الى 164 بوزارة الصحة و78 بوزارة الداخلية و50 موظفا بوزارة التربية والتعليم و32 موظفا بالهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف و13 بوزارة البيئة والمياه و11 بوزارة الاقتصاد و10 بكل من المجلس الوطني للاعلام ووزارة العدل و8 موظفين بكل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الطاقة و6 موظفين بكل من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ووزارة العمل و5 موظفين بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية و4 بوزارة الاشغال العامة و3 موظفين بكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية وموظفين اثنين بكل من المركز الوطني للاحصاء ووزارة التنمية والتعاون الدولي ووزارة المالية وموظف واحد بكل من الهيئة الاتحادية للجمارك وصندوق الزواج وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي .

الأسباب

وتتوزع حالات ترك الخدمة البالغ عددها 421 موظفا وفقا للسبب الى استقالة 241 موظفا منهم 138 مواطنا و103 غير مواطنين و60 لبلوغ سن الاحالة الى التقاعد منهم 37 مواطنا و23 غير مواطن و41 غير مواطن للاحلال وفقا لخطط توطين الوظائف و25 موظفا غير مواطن لعدم تجديد العقد او انهائه و22 موظفا للنقل من جهة الى اخرى منهم 20 مواطنا و2 غير مواطنين و14 موظفا بسبب الانقطاع عن العمل دون مبرر ووفاة 12 موظفا 5 مواطنين و7 غير مواطنين و6 حالات تركوا الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية.

بياناتي

شهدت الجهات الاتحادية المشغلة لنظام « بياناتي »لادارة الموارد البشرية ترقية371 موظفا ما بين ترقية مالية بعدد 215 موظفا وترقية مالية استثنائية بعدد موظف وترقية درجة 134 موظفا وترقية استثنائية 14 . والبيانات تشمل جميع الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة المشغلة لنظام بياناتي بما فيها الكادر العام اضافة الى الكادر القضائي في وزارة العدل ولا تشمل الكادر الدبلوماسي في وزارة الخارجية ولا تشمل الكادر المدني والعسكري في وزارة الداخلية والبيانات لا تشمل المعينين على بند الخبراء والمستشارين في معظم الجهات.