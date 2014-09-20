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استكمال سماع مرافعة دفاع «حبارة» وآخرين في مذبحة رفح الثانية اليوم

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تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، السبت، محاكمة ٣٥ متهمًا، بينهم عادل حبارة، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «مذبحة قتل جنود رفح الثانية» والتي راح ضحيتها ٢٥ مجندًا بقطاع الأمن المركزى بالاضافة إلى الشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق،وسيتم استكمال سماع مرافعة الدفاع وإعادة سماع شاهد الإثبات الأول.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

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