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باحث أمنى مصرى يكشف ثغرات فى موقعى “ياهو” و”ساوند كلاود”

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باحث أمنى مصرى يكشف ثغرات فى موقعى “ياهو” و”ساوند كلاود” باحث أمنى مصرى يكشف ثغرات فى موقعى “ياهو” و”ساوند كلاود”

نجح الباحث الأمنى المصرى إسلام مدحت فى الكشف عن ثغرات فى موقع “ياهو” الشهير يوم 10 من الشهر الجارى، وتمت مكافأته بوضع اسمه ضمن “الهاكرز الأخلاقيين” أو ما يعرف باسم أصحاب القبعات البيضاء.. دون إعطائه مكافأة مادية.

وكشف الباحث المصري لـ “الأهرام” أنه :” كشف فى شهر سبتمبر الجارى عن 3 ثغرات أمنية خطيرة في مواقع شهيرة، من بينها ثغرة موقع ياهو وكذلك موقع One plus يوم 12 سبتمبر، الذى تلقى منه مكافأة خاصة، وموقع “سوند كلاود” Sound cloud الخاص بالموسيقى يوم 15 سبتمبر، الذى أبلغه أن الثغرة التى أبلغ عنها سبقه إليها أحد الخبراء الأمنيين.

جدير بالذكر أن مدحت تلقى العديد من المكافئات نظير اكتشافه ثغرات أمنية من عدة مواقع مثل .. مايكروسوفت، سونى، أفيرا، ميديا فاير، فور شيرد.. وغيرهم من المواقع المختلفة حول العالم.

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