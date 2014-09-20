وزير التعليم العالي يزور جامعة سوهاج الجديدة اليوم

يزور الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، السبت، لجامعة سوهاج الجديدة بمنطقة الكوامل يرافقه وفد من رؤساء الجامعات المصرية.

وقال الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، في تصريح له، إن الوزير سيقوم بجولة تفقدية داخل الكليات الجديدة بالمقر الجديد للجامعة وتفقد الطريق الجديد المؤدي إليها للوقوف على آخر التطورات الخاصة بالعمليات الإنشائية والتعليمية هناك والتعرف على أهم المشكلات التي تعيق استكمال الطريق الجديد والتوصل إلى حلول سريعة وناجزة لها لافتا إلى قيام وزير التعليم العالى بافتتاح قسمى الاستقبال والطوارئ بالمستشفي الجامعي خلال الزيارة ثم ترأسه جلسة المجلس الأعلى للجامعات غدا الأحد بجامعة أسيوط.

وأعلن رئيس جامعة سوهاج عن استعداد الجامعة لاستقبال العام الدراسى الجديد بإقامة عدد من المبانى والمنشآت الجامعية الجديدة بإجمالى تكاليف تبلغ 144 مليون جنيه .

وقال رئيس الجامعة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه يجرى الإنتهاء من تحديث وتطوير المبني المخصص لكلية الصيدلة بالجامعة القديمة بتكلفه مبدئية مليونين و500 ألف جنيه كما يجرى الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية لمبني كلية التربية بمقر الجامعة الجديد بمنطقة الكوامل بتكلفة 52 مليون حيث تبلغ مساحة المبنى 6 ألآف و500 متر مربعا ويتكون من طابق أرضى و4 طوابق علوية تضم مبنى فصول ومبنى معامل ومبنى إدارى للكلية لافتا إلى أن الدراسة ستبدأ فعليا بمبنى الكلية الجديد خلال العام الدراسى الجديد 2014 / 2015.

وأشار رئيس الجامعة إلى الإنتهاء من استكمال توصيل المرافق الأساسية من شبكات مياه شرب وصرف صحى لمبنى المدينة الجامعية للطالبات وتواصل أعمال الإنتهاء من إقامة مبنى المدرجات للطلاب والذى يشمل قاعتين للتدريس بسعة 500 طالبة وطالبة لكل قاعة و4 قاعات أخرى بسعة 250 طالب وطالبة لكل قاعة بإجمالى تكاليف تبلغ 90 مليون جنيه.