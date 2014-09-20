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نقيب المهندسين: فلسفة العمل الجديدة في النقابة هو دعم سيناء والصعيد

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أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي ، أن فلسفة العمل الجديدة في النقابة هو دعم سيناء والصعيد، وأن تكون سيناء ومحافظات الصعيد على رأس الأولويات في نقابة المهندسين خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن النقابة تشارك في جميع المشروعات على مستوى المحافظات كشريك رئيسي واستشاري للدولة في كافة المشروعات القومية والتنموية.

وأعلن في لقائه مع مهندسي النقابة الفرعية بالعريش أن النقابة اشترت شهادات استثمار في مشروع قناة السويس بمبلغ 50 مليون جنيه بهدف تشجيع المشروع، وأن النقابة شاركت في البداية في المشروع وأيدت حفر القناة الجديدة، وأنها تدعم كافة المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

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