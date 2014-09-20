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اليوم.. قرعة استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 و2021

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اليوم.. قرعة استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 و2021 اليوم.. قرعة استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 و2021

تقرر تحديد الدول التي ستستضيف البطولتين المقبلتين من كأس أمم أفريقيا اليوم السبت، وذلك عندما يجتمع الاتحاد الإفريقي لتحديد الدول المضيفة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 وكأس أمم أفريقيا 2021 .

وستتنافس الجزائر، الكاميرون، ساحل العاج، غينيا وزامبيا معاً من أجل استضافة كأس أمم أفريقيا في نسختيها الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين، وسيتم اختيار دولتين فقط لتستضيف البطولتين وذلك من خلال تصويت اللجنة التنفيذية للكاف وذلك من خلال اجتماعهم يوم السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهناك أنباء أيضاً بأنه سيتم النقاش حول الدولة التي ستستضيف كأس أمم أفريقيا 2017 وذلك بعد انسحاب ليبيا من استضافتها.

وكان حدد نهاية شهر سبتمبر هو آخر موعد لتقديم الملفات الجديدة لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2017، وكانت الجزائر قد أعربت عن رغبتها في استضافة كأس أمم أفريقيا 2017 ، وترك الدول الأربع الأخرى تنافس على استضافة كأس الأمم 2019 و 2021 ، ولا يزال الاتحاد الإفريقي ينتهج فلسفة اختيار الدول ذو البنية التحتية الضعيفة لاستضافة كأس إفريقيا وذلك لكي يساهم ويساعد تلك الدول التي بدورها ستقوم بإنشاء ملاعب وبنية تحتية لتستضيف هذه البطولة والتي ستستفيد منها هذه الدول لاحقاً بعد البطولة .

وسنتعرف على مستضيف البطولات القادمة من أمم إفريقيا يوم السبت في أديس أبابا .

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