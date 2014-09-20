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ندى ابو فرحات سعيدة بعرض فيلمها “طالع نازل” بمصر وتنتظر “وينن”

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ندى ابو فرحات سعيدة بعرض فيلمها “طالع نازل” بمصر وتنتظر “وينن” ندى ابو فرحات سعيدة بعرض فيلمها “طالع نازل” بمصر وتنتظر “وينن”

تنتظر الفنانة اللبنانية ندى ابو فرحات عرض فيلمها الجديد “وينن” تجاريا في العاصمة اللبنانية بيروت تجاريا مع نهاية شهر اكتوبر المقبل وهو الفيلم الذي تلعب فيه ندى دور زوجة عضو بالبرلمان اللبناني إختفى معلمها وحبيبها الاول أثناء الحرب الأهلية وتنضم لمظاهرات نسائية للبحث عن المفقودين خلال الحرب.

من جهة اخرى عبرت ندى عن سعادتها بحصول فيلمها على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في المسابقة الدولية لمهرجان الاسكندرية الدولي لسينما البحر الأابيض المتوسط في دورته الثلاثين.
> الفيلم كتبه جورج خباز ويخرجه سبعة من المخرجين. ويشارك ندى في بطولة الفيلم كل من كارمن لبس وديمون بو عبود وتقلا شمعون وكارول عبود ولطيفة ملتقي.

من جهة اخرى يعرض لندى حاليا بالعاصمة المصرية بقاعة زاوية بسينما اوديون فيلمها “طالع نازل” للمخرج محمود حجيج.

الجدير بالذكر ان هذه هي المرة الثانية التي يعرض فيلم لندى بقاعات السينما المصرية بعد فيلمها اسلابق “بوسطة” والذي تم عرضه عام 2006 بمصر.
> وتواصل ندى حاليا تصوير فيلمها الجديد”يلا عقبالكن”.

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