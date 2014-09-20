إيران تعرب عن استعدادها لدعم العراق في حربها ضد تنظيم «داعش»

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن طهران مستعدة لدعم الحكومة العراقية الجديدة في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

>وتابع «عراقجي»: «نعتقد أن أي مبادرة حقيقية وصادقة لعلاج المشكلات الإقليمية يجب أن تنبع من داخل المنطقة وأن تكون قائمة على التعاون الإقليمي».

وأكد أن «مكافحة التطرف ليست استثناء لهذه القاعدة»، وأضاف «عراقجي» أن إيران كانت موجودة على الأرض «بمستشارين ومعدات» للمساعدة في انقاذ مدن عراقية مثل بغداد وأربيل وأمرلي من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية قبل وصول أي مساعدة أخرى وهي «مستعدة لمواصلة تقديم المساعدة».